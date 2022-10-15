Митрович: «Не могу сказать, что мы довольны, но взяли хотя бы очко»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Фулхэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Борнмут», более того, «дачники» были вынуждены отыгрываться по ходу матча. В итоге игра закончилась со счетом 2:2. Счет был открыт уже на второй минуте - это сделал нападающий «вишен» Доминик Соланке. А последний гол был забит в начале второй половины игры - сербский нападающий Александар Митрович реализовал пенальти и подарил своей команде очко.

- Конечно, мы разочарованы. Целью было взять три очка. Получили глупые голы в свои ворота и это стоило победы. Приходится довольствоваться очком. Впрочем, расстраиваться некогда, очередная игра уже посреди следующей недели, - цитирует Митровича BBC Sport.