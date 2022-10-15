Марку Силва: «Мы не можем рисковать игроками»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Фулхэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Борнмут», более того, «дачники» были вынуждены отыгрываться по ходу матча. В итоге игра закончилась со счетом 2:2.

Наставник «Фулхэма» Марку Силва считает, что с сербским нападающим Александером Митровичем его команда выступила куда лучше, но он опасается возвращать игрока в строй, так как боялся рецидива травмы.

- Мы не можем рисковать игроками, тем более, такими. Они нужны нам в оптимальной форме. Вчера Митрович тренировался с нами, и он хотел играть, потому я уступил ему, - цитирует слоа Силвы BBC Sport.