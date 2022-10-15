«Борнмут» выдал лучшую серию без поражений за последние пять лет

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Фулхэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Борнмут», более того, «дачники» были вынуждены отыгрываться по ходу матча. В итоге игра закончилась со счетом 2:2.

Счет был открыт уже на второй минуте - это сделал нападающий «вишен» Доминик Соланке. А последний гол был забит в начале второй половины игры - сербский нападающий Александар Митрович реализовал пенальти и подарил своей команде очко.

Как оказалось, «Борнмут» не проигрывает после 0:9 от «Ливерпуля» уже шесть матчей, а это - лучшая серия команды за последние почти пять лет. Более продолжительная серия у «вишен» была лишь в период с декабря 2017 года по февраль 2018 - семь матчей.