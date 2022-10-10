Новые владельцы «Борнмута» готовы к мощной трансферной кампании зимой

Новые владельцы «Борнмута» планируют поднять уровень клуба Английской премьер-лиги качественными усилениями.

По информации The Athletic, босс «вишенок» Билл Фоли видит необходимость в уникальной для коллектива трансферной кампании уже этой зимой. Сообщается, что владелец планирует «атаковать» рынок, что отличается от пассивной стратегии прошедшего лета.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Борнмут» вернулся в элиту английского футбола после двух лет в Чемпионшипе. Несмотря на не самый сильный состав, в текущей кампании клуб занимает восьмую строчку.

