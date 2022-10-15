Нападающий «Борнмута»: «Жаль, ведь мы дважды лидировали в матче»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Фулхэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Борнмут», более того, «дачники» были вынуждены отыгрываться по ходу матча. В итоге игра закончилась со счетом 2:2. Счет был открыт уже на второй минуте - это сделал нападающий «вишен» Доминик Соланке, он считает, что его команде не повезло, она заслуживала победу.

- Лидировать дважды и при этом не победить - это разочарование. Но будем довольствоваться очком. Рад, что я так быстро забил. Быстрый гол всегда облегчает игру, впрочем, легким игр тут в принципе не бывает, - цитирует слова Соланке Sky Sports.