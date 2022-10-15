Временный тренер «Борнмута»: «Я доволен тем, что увидел»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Фулхэм» не сумел обыграть в домашнем матче «Борнмут», более того, «дачники» были вынуждены отыгрываться по ходу матча. В итоге игра закончилась со счетом 2:2. Счет был открыт уже на второй минуте - это сделал нападающий «вишен» Доминик Соланке. Временно исполняющий обязанности наставника «Борнмута» Гари О'Нил прокомментировал события матча.

- Парни снова были очень, очень хороши. Все шесть матчей, что я управляю командой они исключительно хороши. К футболистам претензий нет. Теперь надо подготовиться к следующей игре, она уже в среду, - цитирует слова О'Нила Sky Sports.