«Ньюкасл» впервые с 2001 года забил в двух матчах кряду четыре мяча

В матче десятого тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» съездил в гости к «Ньюкаслу», где был разгромно бит со счетом 1:5. Для «Ньюкасла» это была вторая победа кряду с крупным счетом, после того, как команда не могла выиграть почти два месяца, с самого первого тура чемпионата. В предыдущем туре «Ньюкасл» крупно переиграл «Фулхэм».

Как оказалось, команда не забивала по четыре или более мяча в ворота соперников в двух матчах кряду аж с сентября 2001 года. В то же время это первый с 2016 года матч, в котором «Ньюкасл» забил пять мячей - тогда команда в последнем туре знаменитого чемпионата, выигранного «Лестером», разгромила «Тоттенхэм» со счетом 5:1.