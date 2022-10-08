Хау: «Непростая игра, несмотря на счёт»

В матче десятого тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» съездил в гости к «Ньюкаслу», где был разгромно бит со счетом 1:5. Для «Ньюкасла» это была вторая победа кряду с крупным счетом, после ого, как команда не могла выиграть почти два месяца, с самого первого тура чемпионата. Успех своего коллектива прокомментировал Эдди Хау - наставник «сорок».

- Игра была сложной, несмотря на счет. «Брентфорд» очень упирался. Начало игры было невразумительным, но первый гол разморозил ситуацию и полностью изменил перспективу, - цитирует слова Хау MOTD.

В следующем, одиннадцатом туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед».