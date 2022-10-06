Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уилсон: «Когда оглядываешься в раздевалке, уже видишь, насколько талантливые футболисты играют за «Ньюкасл»

06 Октября 2022 • 09:52 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
1 1.80 X 3.85 2 4.30
08.10 17:00

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон поделился своими впечатлениями от новичков команды. Напомним, после покупки клуба шейхами из Саудовской Аравии, «сороки» потратили на трансферном рынке уже более 200 миллионов евро.

«Мы знаем, что руководство инвестировало огромные деньги в усиление состава. Это должно придать нам уверенности. Когда оглядываешься в раздевалке, уже видишь, насколько талантливые футболисты играют за «Ньюкасл», – цитирует Уилсона официальный сайт «сорок».

Каллум Уилсон совсем недавно продлил свой контракт с «Ньюкаслом» на два года. В новом сезоне англичанин забил три гола в четырёх матчах Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Каллум Уилсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
10:47 · Англия. Премьер-лига
Джо Колу — о Джеймсе: «Он был великолепен на протяжении всего матча»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «На мой взгляд, Джеймс сейчас лучше Трента»
10:22 · Англия. Премьер-лига
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» 1
09:52 · Англия. Премьер-лига
Уилсон: «Когда оглядываешься в раздевалке, уже видишь, насколько талантливые футболисты играют за «Ньюкасл»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о Джеймсе: «Он будет становиться всё лучше и лучше»
03:44 · Англия. Чемпионшип
Бомбардир клуба четвёртой английской лиги получил травму во время игры в... Xbox
01:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на слухи о наличии в контракте Холанна пункта, позволяющего перейти в «Реал»
05 Октября
22:34 · Англия. Премьер-лига
Анри не стал бы играть за «Болтон»
20:49 · Англия. Премьер-лига
Кан: Холанн и Левандовски выходят на поле только с одной мыслью
20:20 · Англия. Премьер-лига
Крылатые выражения Моуринью и Фергюсона вошли в Оксфордский словарь английского языка
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» собирается устроить глобальную чистку слухи
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» пока не уволит Купера
19:34 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Стараемся вознаграждать игроков, имеющих большое будущее»
19:22 · Англия. Премьер-лига
​В контракте Холанна не упоминается «Реал» слухи
18:57 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Чтобы выйти на хороший уровень, нам нужно больше трансферных окон»
Все новости
Рекомендуем