Уилсон: «Когда оглядываешься в раздевалке, уже видишь, насколько талантливые футболисты играют за «Ньюкасл»

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон поделился своими впечатлениями от новичков команды. Напомним, после покупки клуба шейхами из Саудовской Аравии, «сороки» потратили на трансферном рынке уже более 200 миллионов евро.

«Мы знаем, что руководство инвестировало огромные деньги в усиление состава. Это должно придать нам уверенности. Когда оглядываешься в раздевалке, уже видишь, насколько талантливые футболисты играют за «Ньюкасл», – цитирует Уилсона официальный сайт «сорок».

Каллум Уилсон совсем недавно продлил свой контракт с «Ньюкаслом» на два года. В новом сезоне англичанин забил три гола в четырёх матчах Премьер-лиги.