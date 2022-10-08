Франк: «Конечно, я разъярён»

В матче десятого тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» съездил в гости к «Ньюкаслу», где был разгромно бит со счетом 1:5. Для «Брентфорда» это было второе крупное поражение в последних трех матчах, и наставник клуба Томас Франк прокомментировал события игры.

- В прошлом году мне ни разу и в голову не пришло бы, что мы можем пропустить пять голов. В футболе важно не совершать ошибок. А мы сделали четыре ошибки - четыре ошибки, которые привели к четырем голам. Конечно, я разъярен. Внутри все горит. Уверен, что у игроков в душах то же самое. И они обязательно вернутся, - цитирует Франка MOTD.