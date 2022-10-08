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«Ньюкасл» забил 5 мячей в ворота «Брентфорда»

08 Октября 2022 • 18:53 Комментировать
Ньюкасл
5:1
Брентфорд
окончен

В очередном матче десятого тура Премьер-лиги встретились середняки, «Ньюкасл» и «Брентфорд». Хозяева поля забили два мяча в середине первого тайма и не выпускали нити игры из своих рук.

Бруно Гимараэс отличился дважды, также результативно пробивали Айвен Тони с пенальти у гостей и Джейкоб Мёрфи у соперника. На 82-й минуте Мигель Альмирон сделал счет разгромным - 4:1. А на 90-й минуте гости забили в свои ворота.

Протокол игры  
Ньюкасл5:1Брентфорд
(1:0) Гимараэс Бруно21'  
(2:0) Мёрфи Джейкоб28'  
  54'Тони Айвен (2:1)
(3:1) Гимараэс Бруно56'  
(4:1) Альмирон Мигель82'  
(5:1) Пиннок Итан90'  
Поуп НикТриппьер Киран 84' (Андерсон Эллиот ( 84') Шёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс Бруно 78' (Сен-Максимен Аллан ( 78') Уиллок ДжоАльмирон Мигель 84' (Таргетт Мэтт ( 84') Уилсон Каллум 84' (Вуд Крис ( 84') Мёрфи Джейкоб 66' (Жоэлинтон ( 66')
Запасные: Льюис ДжамалКариус ЛорисЛасcеллс ДжамалФрейзер Райан
Райя ДавидАйер КристофферПиннок ИтанМи Бен 71' (Дамсгор Миккель ( 71') Хикки Аарон 83' (Годдос Саман ( 83') Генри РикоЙенсен МатиасБаптист Шендон 63' (Ониика Фрэнк ( 63') Дасилва Джошуа 46' (Янельт Витали ( 46') Мбеумо Брайан 62' (Висса Йоан ( 62') Тони Айвен  45'
Запасные: Йоргенсен МатиасКаньос СерхиКокс МэттьюРасмуссен Мадс
08 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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