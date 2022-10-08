«Ньюкасл» забил 5 мячей в ворота «Брентфорда»

В очередном матче десятого тура Премьер-лиги встретились середняки, «Ньюкасл» и «Брентфорд». Хозяева поля забили два мяча в середине первого тайма и не выпускали нити игры из своих рук.

Бруно Гимараэс отличился дважды, также результативно пробивали Айвен Тони с пенальти у гостей и Джейкоб Мёрфи у соперника. На 82-й минуте Мигель Альмирон сделал счет разгромным - 4:1. А на 90-й минуте гости забили в свои ворота.