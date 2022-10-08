«Ньюкасл» забил 5 мячей в ворота «Брентфорда»

В очередном матче десятого тура Премьер-лиги встретились середняки, «Ньюкасл» и «Брентфорд». Хозяева поля забили два мяча в середине первого тайма и не выпускали нити игры из своих рук.
Бруно Гимараэс отличился дважды, также результативно пробивали Айвен Тони с пенальти у гостей и Джейкоб Мёрфи у соперника. На 82-й минуте Мигель Альмирон сделал счет разгромным - 4:1. А на 90-й минуте гости забили в свои ворота.
Протокол игры
|(1:0) Гимараэс Бруно21'
|(2:0) Мёрфи Джейкоб28'
|54'Тони Айвен (2:1)
|(3:1) Гимараэс Бруно56'
|(4:1) Альмирон Мигель82'
|(5:1) Пиннок Итан90'
Поуп Ник•Триппьер Киран84' (Андерсон Эллиот (84') •Шёр Фабиан•Ботман Свен•Бёрн Дэн•Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно78' (Сен-Максимен Аллан (78') •Уиллок Джо•Альмирон Мигель84' (Таргетт Мэтт (84') •Уилсон Каллум84' (Вуд Крис (84') •Мёрфи Джейкоб66' (Жоэлинтон (66')
Запасные: Льюис Джамал•Кариус Лорис•Ласcеллс Джамал•Фрейзер Райан
Райя Давид•Айер Кристоффер•Пиннок Итан•Ми Бен71' (Дамсгор Миккель (71') •Хикки Аарон83' (Годдос Саман (83') •Генри Рико•Йенсен Матиас•Баптист Шендон63' (Ониика Фрэнк (63') •Дасилва Джошуа46' (Янельт Витали (46') •Мбеумо Брайан62' (Висса Йоан (62') •Тони Айвен 45'
08 октября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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