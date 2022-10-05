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Жоэлинтон: «Ньюкаслу» недостаточно одного сезона для построения топ-клуба»

05 Октября 2022 • 13:19 Комментировать
Ньюкасл
...
Брентфорд
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08.10 17:00

Нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон заявил, что его клубу понадобится время для того, чтобы выйти на топ-уровень и бороться за самые высокие награды. Напомним, в прошлом сезоне «сорок» приобрели новые владельцы из Саудовской Аравии.

«Я не думаю, что за один или два сезона можно полностью изменить команду и построить топ-клуб. Нам нужно куда больше времени. «Ньюкаслу» ещё предстоит поработать над многими вещами», – заявил Жоэлинтон в интервью клубному телеканалу.

Напомним, Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с лета 2019 года, когда его пригласил ещё Стив Брюс. В новом сезоне бразилец отметился одним ассистом в 7 матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон
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НЬЮКАСЛ БРЕНТФОРД
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