Жоэлинтон: «Ньюкаслу» недостаточно одного сезона для построения топ-клуба»

Нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон заявил, что его клубу понадобится время для того, чтобы выйти на топ-уровень и бороться за самые высокие награды. Напомним, в прошлом сезоне «сорок» приобрели новые владельцы из Саудовской Аравии.

«Я не думаю, что за один или два сезона можно полностью изменить команду и построить топ-клуб. Нам нужно куда больше времени. «Ньюкаслу» ещё предстоит поработать над многими вещами», – заявил Жоэлинтон в интервью клубному телеканалу.

Напомним, Жоэлинтон выступает за «Ньюкасл» с лета 2019 года, когда его пригласил ещё Стив Брюс. В новом сезоне бразилец отметился одним ассистом в 7 матчах чемпионата Англии.