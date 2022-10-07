Руководство «Ньюкасла» настроено подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу.

По информации Caught Offside, вице-чемпион Европы может присоединиться к самому богатому клубу мира в качестве свободного агента уже следующим летом, поскольку его контракт с «красными дьяволами» истекает в конце этого сезона.

Шоу выступает за «МЮ» с 2014 года, проведя за английский гранд 218 матчей. В этом сезоне, однако, Люк перестал попадать в стартовый состав из-за приобретения нидерландца Тирелла Маласии. В пяти встречах текущей кампании на счету Шоу всего 245 минут.