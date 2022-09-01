Дендонкер переходит в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» полностью согласовала сделку по переходу 27-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Леандера Дендонкера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Действующий контракт Дендонкера с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 28 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ опорный полузащитник провёл четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.

После пяти туров английского чемпионата «Астон Вилла» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка. Свой следующий матч команда из Бирмингема проведёт 3 сентября против «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.