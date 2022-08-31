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«Саутгемптон» пытается перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

 
31 Августа 2022 • 20:13 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Саутгемптон
1 2.07 X 3.50 2 3.50
03.09 17:00

Вингер ПСВ Коди Гакпо всё ещё может оформить переход в английский клуб в последние часы трансферного окна.

В подписании футболиста сборной Нидерландов был заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако сделка до сих пор не состоялась, и теперь главным претендентом на Гакпо является другой представитель Премьер-лиги – «Саутгемптон». По данным инсайдера Фабрицио Романо, «святые» уже отправили официальное предложение ПСВ и в настоящий момент ждут ответа. 23-летний футболист также может оказаться в «Лидсе», но «павлины» вступят в переговоры только в случае ухода Дэниела Джеймса.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Коди Гакпо в 30 млн евро. ПСВ рассчитывает заработать на продаже своей звезды не менее 40 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Саутгемптон Манчестер Юнайтед ПСВ Трансферы футбола - лето 2022 Коди Гакпо
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ВУЛВЕРХЭМПТОН САУТГЕМПТОН
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01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.75 2.05
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