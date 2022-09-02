Эриксен – о победе над «Лестером»: «Матч был похож на игру с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал победу своей команды в пятом туре АПЛ на выезде против «Лестера». Напомним, что «красные дьяволы» забрали три очка благодаря голу Джейдона Санчо в первом тайме.

«Думаю, что этот матч был похож на игру с «Саутгемптоном». До забитого гола мы играли очень хорошо, но затем нам пришлось сыграть более сдержанно, чтобы гарантировать результат. В любом случае, матч получился очень тяжёлым», – цитирует Эриксена официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах свободного агента. За 5 дебютных матчей датчанин не отметился ни одним результативным действием в составе «красных дьяволов».