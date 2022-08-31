«Саутгемптон» близок к трансферу полузащитника «Арсенала»

«Саутгемптон» находится в шаге от трансфера полузащитника лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленда-Найлса. Согласно инсайдам от Фабрицио Романо, футболист сперва продлит контракт с «канонирами», а затем присоединиться к «святым» на правах аренды с правом выкупа.

Мэйтленду-Найлсу давно дали понять, что он не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Англичанину осталось провести переговоры с руководством «Саутгемптона», чтобы получить от клуба гарантии касательно игрового времени.

Напомним, что за последние два года Мэйтленд-Найлс успел поиграть в аренде за такие клубы, как «Рома» и «Вест Бромвич».