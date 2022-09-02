Лаже: «Я отлично знаю Денайера, давайте посмотрим, что произойдёт»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о возможном трансфере защитника Джейсона Денайера, который находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Лиона».

«Я отлично знаю Денайера. Давайте посмотрим, что произойдёт в следующие дни. Мы счастливы теми центральными защитниками, которые у нас есть, но если получится пригласить опытного игрока, мы обязательно воспользуемся этой возможностью», – заявил Лаже на пресс-конференции.

Напомним, что Денайер ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Сити» и «Сандерленд».

«Вулверхэмптон» вчера продал своего центрального защитника Вилли Болли в «Ноттингем Форест». Также ушёл Леандро Дендонкер, который тоже способен сыграть на это позиции.