«Вулверхэмптон» предложит Невешу новый контракт

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже подтвердил, что клуб готовит для полузащитника Рубена Невеша новый контракт. Напомним, что португалец в летнее трансферное окно входил в шорт-лист многих европейских топ-клубов, но сделка не состоялась из-за больших финансовых запросов от «Вулверхэмптона».

«Нам нужно время, чтобы составить для Невеша новый контракт», – сказал вчера Лаже на пресс-конференции.

Инсайдер Фабрицио Романо заверяет в социальных сетях, что Невеш никогда не входил в сферу интересов «Ливерпуля». Напомним, мерсисайдский клуб в последний день трансферного окна арендовал у туринского «Ювентуса» полузащитника Артура Мело.