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«Вулверхэмптон» договорился по трансферу Калайджича

 
29 Августа 2022 • 16:56 Комментировать
Кёльн
0:0
Штуттгарт
окончен

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич переходит в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли полного соглашения по трансферу 25-летнего австрийца. Сумма перехода составит 18 миллионов евро без учёта различных бонусов.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб отказался продавать своего лидера за 15 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Австрии в 25 миллионов евро. 

В текущем сезоне Калайджич провёл в составе «Штуттгарта» три матча, отметившись в них тремя результативными передачами. Всего за три года в футболке немецкого клуба футболист провёл 60 встреч, забив 24 гола и отдав 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вулверхэмптон Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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