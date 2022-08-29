«Вулверхэмптон» на этой неделе сделает новое предложение по Калайджичу

«Вулверхэмптон» готовится на этой неделе сделать новое предложение по трансферу форварда «Штуттгарта» Саши Калайджича. Напомним, что ранее немцы отказались продавать нападающего в стан «волков» за 15 миллионов евро.

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, Калайджича будут готовы отпустить за 20-25 миллионов евро. Сам австриец хочет перейти в «Вулверхэмптон», поэтому персональные условия не должны стать проблемой.

Напомним, что Калайджич уже успел отметиться тремя ассистами в трёх матчах нового сезона Бундеслиги. На фоне слухов о переходе в «Вулверхэмптон» австриец был оставлен вне заявки на недавний поединок с «Кёльном».