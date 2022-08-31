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Калайджич перешёл в «Вулверхэмптон» официально

 
31 Августа 2022 • 13:27 Комментировать
Борнмут
...
Вулверхэмптон
1 3.55 X 3.35 2 2.15
Через 6 ч. 33 мин.

«Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего «Штуттгарта» Саши Калайджича.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом пятилетнее соглашение.

Калайджич выступал за «Штуттгарт» с лета 2019 года. Всего в составе клуба из Бундеслиги австриец провёл 60 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Ранее он выступал в чемпионате Австрии.

После четырёх проведённых матчей «Вулверхэмптон» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий матч «волки» проведут сегодня, 31 августа, против «Борнмута». Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вулверхэмптон Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Саша Калайджич
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БОРНМУТ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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