«Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего «Штуттгарта» Саши Калайджича.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом пятилетнее соглашение.

Калайджич выступал за «Штуттгарт» с лета 2019 года. Всего в составе клуба из Бундеслиги австриец провёл 60 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Ранее он выступал в чемпионате Австрии.

После четырёх проведённых матчей «Вулверхэмптон» занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий матч «волки» проведут сегодня, 31 августа, против «Борнмута». Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.