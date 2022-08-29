«Арсенал» всё ещё хочет заполучить Нету, но ситуация сложная

Лондонский «Арсенал» не теряет надежд заполучить правого вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету, но трансфер в данный момент выглядит маловероятным. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «волки» не хотят расставаться с португальцем этим летом.

При этом ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» рассмотрит предложения в районе 70 миллионов евро. Тем не менее, «Арсенал» не готов платить такие деньги за молодого португальца.

Ранее «Арсенал» отдал в аренду в «Ниццу» Николя Пепе. На замену ивуарийцу «канониры» хотят взять именно Нету, но не исключено, что на позицию правого вингера так никто и не придёт.