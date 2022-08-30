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Калайджич прибыл в Англию для прохождения медосмотра в «Вулверхэмптоне»

 
30 Августа 2022 • 11:46 Комментировать
Борнмут
...
Вулверхэмптон
1 3.60 X 3.45 2 2.07
31.08 21:30

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич очень близок к трансферу в «Вулверхэмптон». После того, как клубы согласовали между собой сумму компенсации в размере 20 миллионов евро, австриец отправился в Англию на медосмотр. О прибытии футболиста в Англию уже сообщил журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Калайджич уже давно согласовал с «Вулверхэмптоном» условия личного контракта. «Манчестер Юнайтед» тоже интересовался футболистом, но «красные дьяволы» уже переключились на другие варианты.

Калайджич в этом сезоне отметился тремя ассистами в немецкой Бундеслиге. Австриец за две последние кампании забил 22 гола в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Вулверхэмптон Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич
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