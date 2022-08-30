«Борнмут» официально объявил об увольнении Скотта Паркера с поста главного тренера. Английский специалист возглавлял команду с 2021 года. Экс-игрок «Челси» и «Тоттенхэма» с первой же попытки помог «вишенкам» вернуться в Премьер-лигу.

После 4 первых туров чемпионата Англии «Борнмут» располагается на 17 месте в турнирной таблице. Это при том, что руководство этим летом потратило на усиление всего 26,90 миллионов евро.

Последним матчем Паркера во главе «Борнмута» стал поединок на «Энфилде» против «Ливерпуля». В этой игре «вишенки» потерпели сокрушительное поражение со счётом 0:9, которое вошло в число самых крупных в истории АПЛ.