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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Борнмут» уволил Паркера официально

 
30 Августа 2022 • 11:00 Комментировать
Борнмут
...
Вулверхэмптон
1 3.60 X 3.45 2 2.07
31.08 21:30

«Борнмут» официально объявил об увольнении Скотта Паркера с поста главного тренера. Английский специалист возглавлял команду с 2021 года. Экс-игрок «Челси» и «Тоттенхэма» с первой же попытки помог «вишенкам» вернуться в Премьер-лигу.

После 4 первых туров чемпионата Англии «Борнмут» располагается на 17 месте в турнирной таблице. Это при том, что руководство этим летом потратило на усиление всего 26,90 миллионов евро.

Последним матчем Паркера во главе «Борнмута» стал поединок на «Энфилде» против «Ливерпуля». В этой игре «вишенки» потерпели сокрушительное поражение со счётом 0:9, которое вошло в число самых крупных в истории АПЛ.

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БОРНМУТ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.35 2.25
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.08 3.45 3.55
30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.70 4.20 1.58
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