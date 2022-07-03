Защитник «Манчестер Сити» подписал контракт с немецким клубом

Защитник «Манчестер Сити» Ко Итакура подписал четырёхлетний контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В «Манчестер Сити» игрок сборной Японии перешёл в начале 2019 года, но сразу же был отдан в аренду. В итоге футболист не провёл за «горожан» ни одной официальной встречи.

Минувший сезон 25-летний Итакура провёл на правах аренды в составе клуба Второй Бундеслиги «Шальке». За немецкую команду защитник отыграл 32 встречи, забив четыре мяча.

Портал Transfermarkt оценивает японца в 5 миллионов евро.