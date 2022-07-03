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Защитник «Манчестер Сити» подписал контракт с немецким клубом

03 Июля 2022 • 09:14 Комментировать
Боруссия М
...
Хоффенхайм
2.17 3.70 3.10
06.08 16:30

Защитник «Манчестер Сити» Ко Итакура подписал четырёхлетний контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

В «Манчестер Сити» игрок сборной Японии перешёл в начале 2019 года, но сразу же был отдан в аренду. В итоге футболист не провёл за «горожан» ни одной официальной встречи.

Минувший сезон 25-летний Итакура провёл на правах аренды в составе клуба Второй Бундеслиги «Шальке». За немецкую команду защитник отыграл 32 встречи, забив четыре мяча.

Портал Transfermarkt оценивает японца в 5 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Мёнхенгладбах Ко Итакура
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