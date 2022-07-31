Фабрицио Романо: «Давид Раум — игрок «Лейпцига»

«Лейпциг» достиг полной договорённости о переходе защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за «Хоффенхайм» 35 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав 13 результативных передач. Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша Бундеслиги Раум стал одним из лидеров в рейтинге лучших ассистентов чемпионата Германии.

Минувший сезон стал для Раума первым в высшем дивизионе немецкого футбола. Ранее он защищал цвета клуба Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт».

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.