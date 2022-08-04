Воспитанник «ПСЖ» будет выступать в «Хоффенхайме»

Немецкий клуб «Хоффенхайм» приобрел Стенли Нсоки - 23-летнего французского защитника, являющегося воспитанником «ПСЖ». Впрочем, в составе парижан ему поиграть так и не довелось, он успел поиграть под цветами «Ниццы», а в последнее время выступал за «Брюгге».

«Хоффенхайм» заплатил за его трансфер не менее двенадцати миллионов евро, а контракт подписал сроком на пять лет - до 2027 года.

Чемпионат Германии начнется уже в предстоящие выходные, в первом туре «Хоффенхайм» сыграет на выезде с менхенгладбахской «Боруссией». В прошлом году команда заняла девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.