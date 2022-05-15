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Эриксен: «Хочу снова играть в Лиге чемпионов»

15 Мая 2022 • 23:39 Комментировать
Эвертон
2:3
Брентфорд
окончен

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своём ближайшем будущем.

Контракт датчанина с «Брентфордом» истекает в июне. Клуб надеется продолжить сотрудничество с 30-летним атакующим хавбеком, у которого также есть другие варианты продолжения карьеры.

По слухам, в услугах Эриксена заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня есть различные предложения, которые мы внимательно изучим, прежде чем принять окончательное решение, – рассказал футболист в интервью Viaplay. – Я бы хотел снова выступать в Лиге чемпионов. Это не обязательное условие, но я знаю, как это здорово», – признался датчанин.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Брентфорд
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окончен Эвертон 2:3 Брентфорд 2.05 3.45 3.70
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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