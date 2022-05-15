Эриксен: «Хочу снова играть в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен высказался о своём ближайшем будущем.

Контракт датчанина с «Брентфордом» истекает в июне. Клуб надеется продолжить сотрудничество с 30-летним атакующим хавбеком, у которого также есть другие варианты продолжения карьеры.

По слухам, в услугах Эриксена заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

«У меня есть различные предложения, которые мы внимательно изучим, прежде чем принять окончательное решение, – рассказал футболист в интервью Viaplay. – Я бы хотел снова выступать в Лиге чемпионов. Это не обязательное условие, но я знаю, как это здорово», – признался датчанин.