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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Брентфорда» поставил фанам пиво после того, как вошел в пятерку лучших в АПЛ

16 Мая 2022 • 05:10 Комментировать
Эвертон
2:3
Брентфорд
окончен

Наставник «Брентфорда» Томас Франк  проделал отличную работу в текущем сезоне - и она была отмечена специалистами. Его фамилия включена в пятерку лучших тренеров сезона в английской Премьер-лиге, наряду с фамилиями Хосепа Гвардиолы, Эдди Хоуи, Юргена Клоппа и Патрика Виейра.

Кто из них будет выбран лучшим, станет известно после окончательного выбора, на это наверняка повлияют и итоговые результаты чемпионата. Но Франк уже празднует отличную работу - датский специалист решил поставить пиво поклонникам клуба в одном из пабов, «Гриффин Пабе».

Томас Франк тренирует «Брентфорд» с осени 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк
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