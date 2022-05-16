Тренер «Брентфорда» поставил фанам пиво после того, как вошел в пятерку лучших в АПЛ

Наставник «Брентфорда» Томас Франк проделал отличную работу в текущем сезоне - и она была отмечена специалистами. Его фамилия включена в пятерку лучших тренеров сезона в английской Премьер-лиге, наряду с фамилиями Хосепа Гвардиолы, Эдди Хоуи, Юргена Клоппа и Патрика Виейра.

Кто из них будет выбран лучшим, станет известно после окончательного выбора, на это наверняка повлияют и итоговые результаты чемпионата. Но Франк уже празднует отличную работу - датский специалист решил поставить пиво поклонникам клуба в одном из пабов, «Гриффин Пабе».

Томас Франк тренирует «Брентфорд» с осени 2018 года.