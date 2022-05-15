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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Эвертона» повторил «достижение» Руни 20-летней давности

15 Мая 2022 • 20:45 Комментировать
Эвертон
2:3
Брентфорд
окончен

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт удостоился сравнений с Уэйном Руни, но поводом для этого стало не самое приятное событие.

В сегодняшнем поединке Английской премьер-лиги против «Брентфорда» 19-летний футболист был удалён с поля уже на 18-й минуте встречи, а его команда не справилась в меньшинстве, уступив со счётом 2:3. Согласно данным Opta, Брентуэйт стал первым футболистом «ирисок» моложе 20 лет, получившим красную карточку в матче АПЛ, с декабря 2002 года, когда это сделал 17-летний Уэйн Руни.

Джерред Брентуэйт принял участие в 11 матчах «Эвертона» во всех турнирах текущего сезона. На его счету один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Уэйн Руни Джерред Брентуэйт
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окончен Астон Вилла 1:1 Кристал Пэлас 2.10 3.45 3.60
окончен Уотфорд 1:5 Лестер 3.85 3.80 1.90
окончен Эвертон 2:3 Брентфорд 2.05 3.45 3.70
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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