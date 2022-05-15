Защитник «Эвертона» повторил «достижение» Руни 20-летней давности

Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт удостоился сравнений с Уэйном Руни, но поводом для этого стало не самое приятное событие.

В сегодняшнем поединке Английской премьер-лиги против «Брентфорда» 19-летний футболист был удалён с поля уже на 18-й минуте встречи, а его команда не справилась в меньшинстве, уступив со счётом 2:3. Согласно данным Opta, Брентуэйт стал первым футболистом «ирисок» моложе 20 лет, получившим красную карточку в матче АПЛ, с декабря 2002 года, когда это сделал 17-летний Уэйн Руни.

Джерред Брентуэйт принял участие в 11 матчах «Эвертона» во всех турнирах текущего сезона. На его счету один забитый мяч.