Быстрое удаление помешало «Эвертону» набрать очки в матче с «Брентфордом»

В 37-м туре Премьер-лиги Англии «Эвертон» играл против «Брентфорда». Доминик Калверт-Льюин открыл счет в самом дебюте, но «ириски» тут же схлопотали удаление и провели в меньшинстве 72 минуты без учета компенсированного времени. «Эвертон» отдал мяч сопернику и до финальной трети поединка вел в счете. Впрочем, «Брентфорд» все же вырвал победу (3:2), а команда Фрэнка Лэмпарда завершала игру вдевятером, так как Саломон Рондон получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на замену.
«Эвертон» - 16-й с запасом в два очка от зоны вылета, «Брентфорд» вырвался на 11-ю позицию.
Протокол игры
|(1:0) Калверт-Льюин Доминик10'
|37'Коулмэн Шеймус (1:1)
|(2:1) Ришарлисон45'
|62'Висса Йоан (2:2)
|64'Генри Рико (2:3)
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус 84' (Рондон Саломон ( 84' ) • 88'Брэнтуэйт Джерред • 18'Холгейт Мэйсон•Айуоби Алекс•Дукуре Абдулай•Гомеш Андре 72' (Грэй Демарай ( 72') •Миколенко Виталий•Гордон Энтони 72' (Кенни Джонджо ( 72') •Калверт-Льюин Доминик•Ришарлисон
Райя Давид•Айер Кристоффер 40' 60' (Дасилва Джошуа ( 60') •Янссон Понтус•Бех Мадс 10' 46' (Янельт Витали ( 46') •Генри Рико•Йенсен Матиас•Норгор Кристиан • 27'Эриксен Кристиан•Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Висса Йоан 76' (Расмуссен Мадс ( 76')
15 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).