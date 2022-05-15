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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Быстрое удаление помешало «Эвертону» набрать очки в матче с «Брентфордом»

15 Мая 2022 • 20:28 Комментировать
Эвертон
2:3
Брентфорд
окончен

В 37-м туре Премьер-лиги Англии «Эвертон» играл против «Брентфорда». Доминик Калверт-Льюин открыл счет в самом дебюте, но «ириски» тут же схлопотали удаление и провели в меньшинстве 72 минуты без учета компенсированного времени. «Эвертон» отдал мяч сопернику и до финальной трети поединка вел в счете. Впрочем, «Брентфорд» все же вырвал победу (3:2), а команда Фрэнка Лэмпарда завершала игру вдевятером, так как Саломон Рондон получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на замену.

«Эвертон» - 16-й с запасом в два очка от зоны вылета, «Брентфорд» вырвался на 11-ю позицию.

Протокол игры  
Эвертон 2:3Брентфорд
(1:0) Калверт-Льюин Доминик10'   
  37'Коулмэн Шеймус (1:1)
(2:1) Ришарлисон45'   
  62'Висса Йоан (2:2)
  64'Генри Рико (2:3)
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус  84' (Рондон Саломон (  84'   88') Брэнтуэйт Джерред   18'Холгейт МэйсонАйуоби АлексДукуре АбдулайГомеш Андре  72' (Грэй Демарай (  72') Миколенко ВиталийГордон Энтони  72' (Кенни Джонджо (  72') Калверт-Льюин ДоминикРишарлисон
Запасные: Бегович АсмирДэвис ТомАллан МаркесУэлч РисПрайс АйзекАлли Деле
Райя ДавидАйер Кристоффер   40'  60' (Дасилва Джошуа (  60') Янссон ПонтусБех Мадс   10'  46' (Янельт Витали (  46') Генри РикоЙенсен МатиасНоргор Кристиан   27'Эриксен КристианМбеумо БрайанТони АйвенВисса Йоан  76' (Расмуссен Мадс (  76')
Запасные: Баптист ШендонЖанвье ЖульянКаньос СерхиЛоссль ЙонасСтевенс ФинлиПирт-Харрис Милс
15 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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Эвертон Брентфорд
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окончен Тоттенхэм 1:0 Бёрнли 1.32 5.30 10.00
окончен Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити 8.00 5.10 1.38
окончен Лидс 1:1 Брайтон
окончен Вулверхэмптон 1:1 Норвич 1.43 4.60 7.70
окончен Астон Вилла 1:1 Кристал Пэлас 2.10 3.45 3.60
окончен Уотфорд 1:5 Лестер 3.85 3.80 1.90
окончен Эвертон 2:3 Брентфорд 2.05 3.45 3.70
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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Сегодня, 15 Мая
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