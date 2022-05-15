Быстрое удаление помешало «Эвертону» набрать очки в матче с «Брентфордом»

В 37-м туре Премьер-лиги Англии «Эвертон» играл против «Брентфорда». Доминик Калверт-Льюин открыл счет в самом дебюте, но «ириски» тут же схлопотали удаление и провели в меньшинстве 72 минуты без учета компенсированного времени. «Эвертон» отдал мяч сопернику и до финальной трети поединка вел в счете. Впрочем, «Брентфорд» все же вырвал победу (3:2), а команда Фрэнка Лэмпарда завершала игру вдевятером, так как Саломон Рондон получил красную карточку спустя четыре минуты после выхода на замену.

«Эвертон» - 16-й с запасом в два очка от зоны вылета, «Брентфорд» вырвался на 11-ю позицию.