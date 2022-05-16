Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Брентуэйт - первый тинейджер «Эвертона» со времён Руни, получивший красную карточку

16 Мая 2022 • 23:00 Комментировать
Эвертон
2:3
Брентфорд
окончен

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом» оказался богатым на события - хозяева уже на 18-й минуте игры остались вдесятером после удаления 19-летнего Джерреда Брентуэйта.

Такого в составе «Эвертона» не случалось с декабря 2002 года, когда красную карточку получил только-только начинавший свою карьеру Уэйн Руни. С тех пор ни один футболист «Эвертона», не достигший двадцатилетнего возраста, не удалялся с поля в матче за «ирисок». И вот это случилось снова, спустя почти двадцать лет.

Также матч между «Эвертоном» и «Брентфордом» - лишь четвертый в истории АПЛ, в котором в первом тайме случились и пенальти, и удаление, и автогол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джерред Брентуэйт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 59 минута Ньюкасл 1:0 Арсенал 4.00 3.65 1.93
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
23:00 · Англия. Премьер-лига
Брентуэйт - первый тинейджер «Эвертона» со времён Руни, получивший красную карточку
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» — «Арсенал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:12 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Арсенала» Эльнени уверен, что команда попадёт в топ-4 АПЛ
19:43 · Англия. Премьер-лига
Силва, де Брёйне и Марез номинированы на звание лучшего игрока сезона в «Манчестер Сити» 2
19:30 · Англия. Премьер-лига
Абрамович отказывается идти на компромисс с правительством по поводу продажи «Челси» 2
19:22 · Англия. Чемпионшип
17-летний игрок «Блэкпула» стал первым за 32 года футболистом, признавшимся в гомосексуализме в Великобритании 8
19:07 · Англия. Премьер-лига
Правительство Великобритании пока отказывается выдавать «Челси» лицензию на продажу
18:59 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы хотим играть в Лиге чемпионов»
18:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован возвращаться в Россию
17:49 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть Левандовски в «Челси» 1
16:57 · Англия. Премьер-лига
Агенты Погба сейчас находятся в Турине на встрече с представителями «Ювентуса»
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» проиграл 18 из 19 последних матчей против «Арсенала»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Журналист Жюльен Лоренс: «Возможно, Левандовски будет легче перейти в «Челси»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фабиньо очень быстро восстанавливается»
Все новости
Рекомендуем