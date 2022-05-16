Брентуэйт - первый тинейджер «Эвертона» со времён Руни, получивший красную карточку

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Брентфордом» оказался богатым на события - хозяева уже на 18-й минуте игры остались вдесятером после удаления 19-летнего Джерреда Брентуэйта.

Такого в составе «Эвертона» не случалось с декабря 2002 года, когда красную карточку получил только-только начинавший свою карьеру Уэйн Руни. С тех пор ни один футболист «Эвертона», не достигший двадцатилетнего возраста, не удалялся с поля в матче за «ирисок». И вот это случилось снова, спустя почти двадцать лет.

Также матч между «Эвертоном» и «Брентфордом» - лишь четвертый в истории АПЛ, в котором в первом тайме случились и пенальти, и удаление, и автогол.