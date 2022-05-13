«Эвертон» продлил контракт с Беговичем

«Эвертон» официально объявил о том, что клуб продлил контракт с резервным голкипером Асмиром Беговичем ещё на один сезон. Напомним, что действующее соглашение боснийца с «ирисками» истекало по окончанию нынешней кампании.

Журналист Фабрицио Романо при этом не исключает, что Бегович может покинуть команду. «Эвертон» специально заключил с футболистом новый контракт, чтобы в случае чего выручить за него хоть какие-то средства.

Напомним, что ранее Бегович выступал за лондонский «Челси», который купил его летом 2016 года на замену ушедшему в «Арсенал» Петру Чеху. Босниец стал чемпионом Англии в составе «синих» в сезоне 2016/17.