Тренер «Лестера» похвалил Варди

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс похвалил опытного английского нападающего Джейми Варди после матча с «Норвчем».

Роджерс сказал, что Варди сыграл просто невероятным образом и снова продемонстрировал свои фантастические физические качества, бег и прессинг. Тренер «лис» отметил, что команде очень не хватало голов Варди, который в поединке с «Норвичем» сделал то, что от него все ждали. Напомним, что форвард оформил дубль и помог «Лестеру» одержать победу со счётом 3:0.

В этом сезоне Джейми Варди провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя ассистами.