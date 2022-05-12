Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Лестера» похвалил Варди

12 Мая 2022 • 08:37 Комментировать
Лестер
3:0
Норвич
окончен

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс похвалил опытного английского нападающего Джейми Варди после матча с «Норвчем».

Роджерс сказал, что Варди сыграл просто невероятным образом и снова продемонстрировал свои фантастические физические качества, бег и прессинг. Тренер «лис» отметил, что команде очень не хватало голов Варди, который в поединке с «Норвичем» сделал то, что от него все ждали. Напомним, что форвард оформил дубль и помог «Лестеру» одержать победу со счётом 3:0.

В этом сезоне Джейми Варди провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс Джейми Варди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового спонсора и подпишет крупный контракт
09:11 · Англия. Кубок Англии
Ковачич вряд ли сыграет в финале Кубка Англии
08:54 · Англия. Премьер-лига
Салах назвал лучшего нападающего в мире 2
08:37 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лестера» похвалил Варди
08:26 · Англия. Премьер-лига
Моуринью рассказал о работе с Мхитаряном в «Манчестер Юнайтед»
08:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил уникальный рекорд
05:38 · Англия. Премьер-лига
Жёны Руни и Варди дошли до суда из-за публикаций в социальных сетях
01:22 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне похвалил товарищей после покера: «Обожаю играть с ними»
00:59 · Англия. Премьер-лига
Источник: Френки де Йонг с вероятностью в 95% перейдёт в «Манчестер Юнайтед» 6
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - первая команда АПЛ, которая выиграла пять матчей кряду с крупным счетом
00:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Надеюсь, Холанн приходит на долгие годы»
00:42 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал победу «Сити» и покер Де Брёйне
00:34 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Игрокам нужен отдых»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Достойно заканчиваем сезон»
00:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил английский рекорд всех времён 4
Все новости
Рекомендуем