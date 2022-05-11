Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Лестер» - «Норвич» онлайн

11 Мая 2022 • 04:11 Комментировать
Лестер
...
Норвич
1.43 4.80 7.00
Через 17 ч. 6 мин.

В среду вечером в Английской премьер-лиге пройдёт перенесённый матч между «Лестером» и «Норвичем».

Поединок на «Кинг Пауэр» стартует в 21:45 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Лестер» соскучился по победам – в последний раз выиграть матч чемпионата Англии команде удавалось ещё 10 апреля. Спустя месяц «лисы», которые уже ни за что всерьёз не борются, рассчитывают порадовать армию своих фанатов. Они постараются обыграть «Норвич», который уже не имеет шансов на сохранение прописки в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Норвич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Астон Вилла 1:2 Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
02:23 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Меня не волнует, ненавидят ли меня игроки»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о критике со стороны Эвра: «Возможно, он просто хочет получить работу в «МЮ»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Ливерпулю» не было комфортно против «Астон Виллы»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Астон Вилла» доставила нам много проблем»
00:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» забил 43 гола в гостях в АПЛ – второй результат в истории клуба
00:28 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Мы - команда»
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» эффективнее всех в АПЛ переворачивает ход матчей
00:24 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Знали, что будет непросто»
10 Мая
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Манчестер Сити» в АПЛ
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Сити» сезона 2013/14
23:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сократит отпуск игроков «МЮ» на две недели
23:08 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «МЮ»: «Холанну будет непросто забивать в АПЛ»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Реднапп – о Холанне: «Впервые за долгое время в АПЛ будет играть суперзвезда, о которой мечтает весь мир» 1
22:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил Погба трёхлетний контракт
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не потерял ни одного очка в матчах АПЛ против команд из нижней половины таблицы
Все новости
Рекомендуем