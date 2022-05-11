​Где смотреть матч «Лестер» - «Норвич» онлайн

В среду вечером в Английской премьер-лиге пройдёт перенесённый матч между «Лестером» и «Норвичем».

Поединок на «Кинг Пауэр» стартует в 21:45 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Лестер» соскучился по победам – в последний раз выиграть матч чемпионата Англии команде удавалось ещё 10 апреля. Спустя месяц «лисы», которые уже ни за что всерьёз не борются, рассчитывают порадовать армию своих фанатов. Они постараются обыграть «Норвич», который уже не имеет шансов на сохранение прописки в АПЛ.