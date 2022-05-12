Роджерс: «Достойно заканчиваем сезон»

В отложенном матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» забил три безответных мяча «Норвичу», все они влетели в «кормушку» «канареек» во второй половине матча. Брендан Роджерс, наставник «лис», очень доволен итогами игры, которая позволила «Лестеру» вернуть себе место в первой десятке турнирной таблицы АПЛ.

- Думаю, это хорошая победа. В первом тайме мы были чуть медленными, но во второй половине игры стали действовать быстрее и агрессивнее. В целом, я очень доволен, в том числе и игрой голкипера, совершившего несколько сейвов. Мы хотим закончить сезон на хорошей ноте, и такие победы - это достойный способ сделать это, - считает Роджерс, слова которого цитирует BBC Sport.