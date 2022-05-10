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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тилеманс хочет выступать за команду, которая будет играть в Лиге чемпионов

10 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Лестер
...
Норвич
1.43 4.80 7.00
11.05 21:45

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс хотел бы в следующем сезоне играть за команду, которая гарантированно будет выступать в Лиге чемпионов. По версии бельгийского издания Voetbalkrant, хавбек определится с предпочтительным вариантом для продолжения карьеры по окончанию сезона.

На данный момент главным претендентом на трансфер бельгийца является лондонский «Арсенал», но Тилеманс не спешит давать «канонирам» устное согласие на переход, так как сначала хочет убедиться, что подопечные Артеты смогут гарантировать себе Лигу чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что действующий контракт Тилеманса с «Лестером» заканчивается в июне 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс
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