Тилеманс интересен трём топ-клубам

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс этим летом намерен покинуть «Кинг Пауэр Стэдиум» и уйти на повышение. В услугах молодого и перспективного бельгийца заинтересованы три европейских топ-клуба, в числе которых находится лондонский «Арсенал».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, кандидатура Тилеманса обсуждалась в «Арсенале» ещё с января. Главный тренер Микель Артета видит в бельгийцы отличный вариант для усиления средней линии.

У самого Тилеманса пока нет предпочтения относительно своего будущего клуба. Бельгиец, чей контракт с «Лестером» истекает летом 2023 года, хотел бы перебраться в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.