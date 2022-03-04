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«Арсенал» близок к покупке вингера «Брюгге»

04 Марта 2022 • 14:52 Комментировать
Уотфорд
...
Арсенал
6.10 3.95 1.58
06.03 17:00

Нападающий бельгийского «Брюгге» Ноа Ланг может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Сумма потенциального перехода 22-летнего вингера может составить около 40 млн евро. Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на бельгийские источники, руководство «канониров» готово удовлетворить требования «Брюгге» по трансферу.

Ноа Ланг перешёл в «Брюгге» из амстердамского «Аякса» прошлым летом за 6 млн евро, подписав контракт до 2025 года. В текущем сезоне голландец отметился 8 голами и 12 голевыми передачами в 37 встречах во всех турнирах. В составе сборной Нидерландов выходил на поле трижды.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Арсенал Лондон Ноа Ланг
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УОТФОРД АРСЕНАЛ
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