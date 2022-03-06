Артета: «Настало время перейти на новый уровень»

Главный тренер лондонского «Арсенала» заявил, что грядущим летом команда имеет отличную возможность усилиться качественными футболистами.

«Настало время перейти на новый уровень. С точки зрения финансов мы находимся в более стабильном положение, поэтому сейчас самое время повысить качество состава», — цитирует Артету TMW.

Сейчас «Канониры» занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 21 очко. При этом, «пушкари» имеют три игры в запасе.

Артета возглавил лондонский клуб зимой 2019 года. В бытность игроком, испанский специалист выступал за «Арсенал» на протяжении пяти лет.

Сегодня «канониры» в рамках 28-го тура АПЛ проведут гостевой матч против «Уотфорда». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.