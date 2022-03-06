Бывший скаут «Челси»: «Абрамович спас мне жизнь»

Бывший скаут «Челси» Пит де Виссер высказался о владельце английского клуба Романе Абрамовиче, заявив, что у многих людей сложилось неправильное представление о холодности российского бизнесмена.

«Я отлично помню время, когда у меня диагностировали рак пищевода. Я справился с этим, но был раздавлен. Тогда я позвонил Роману, чтобы сказать, что вынужден уйти со своего поста. Никогда не забуду то, что он сказал мне: «Пит, я готов подписать с тобой контракт на десять или двадцать лет». Я был на грани смерти, а мне предложили продлить контракт на десять-двадцать лет. Осмелюсь сказать, что Роман спас мне жизнь», — приводит слова де Виссера AD.

Напомним, что ранее Абрамович объявил о решении продать клуб, которым владеет с 2003 года. С тех пор лондонский клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии и дважды Лигу чемпионов.