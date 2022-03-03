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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета, Клопп, Хау и Хазенхюттль претендуют на звание тренера месяца в АПЛ

03 Марта 2022 • 16:35 Комментировать
Астон Вилла
...
Саутгемптон
2.30 3.45 3.05
05.03 18:00

Звание лучшего наставника февраля в АПЛ оспорят немец, австриец, испанец и англичанин. Об этом сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Юрген Клопп привёл «Ливерпуль» к победам во всех четырёх февральских матчах, что позволило сократить отрыв от лидирующего в таблице «Манчестер Сити».

Эдди Хау добился с «Ньюкаслом» трёх выигрышей в четырёх встречах, благодаря чему «сороки» покинули зону вылета.

«Арсенал» Микеля Артеты выиграл все три матча, приблизившись к заветной цели – возвращению в Лигу чемпионов.

«Саутгемптон» с Ральфом Хазенхюттлем набрал 10 из 12 возможных очков. Среди обыгранных соперников – «МЮ» и «Тоттенхэм».

Победитель будет объявлен на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Саутгемптон Арсенал Лондон Микель Артета Юрген Клопп Эдди Хау Ральф Хазенхюттль
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АСТОН ВИЛЛА САУТГЕМПТОН
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