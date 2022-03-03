Артета, Клопп, Хау и Хазенхюттль претендуют на звание тренера месяца в АПЛ

Звание лучшего наставника февраля в АПЛ оспорят немец, австриец, испанец и англичанин. Об этом сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

Юрген Клопп привёл «Ливерпуль» к победам во всех четырёх февральских матчах, что позволило сократить отрыв от лидирующего в таблице «Манчестер Сити».

Эдди Хау добился с «Ньюкаслом» трёх выигрышей в четырёх встречах, благодаря чему «сороки» покинули зону вылета.

«Арсенал» Микеля Артеты выиграл все три матча, приблизившись к заветной цели – возвращению в Лигу чемпионов.

«Саутгемптон» с Ральфом Хазенхюттлем набрал 10 из 12 возможных очков. Среди обыгранных соперников – «МЮ» и «Тоттенхэм».

Победитель будет объявлен на следующей неделе.