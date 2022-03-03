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Мари: «Артета – один из лучших тренеров мира»

03 Марта 2022 • 12:24 Комментировать
Уотфорд
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Арсенал
6.10 4.00 1.57
06.03 17:00

Испанский защитник Пабло Мари, выступающий за «Удинезе» на правах аренды из лондонского «Арсенала», считает Микеля Артету одним из лучших наставников в мировом футболе.

«Артета – один из лучших тренеров в мире. Я никогда не видел, чтобы кто-то давал столь детальные планы на игру. Он обладает уникальной способностью находить решения для игроков и доносить всё максимально понятно, что делает его потрясающим специалистом. Выходя на поле, его футболисты чётко знают, что им нужно делать, поэтому чувствуют уверенность», – рассказал 28-летний футболист в интервью ESPN.

Пабло Мари принадлежит «Арсеналу» с 2020 года. Его арендный договор с итальянским «Удинезе» рассчитан до лета текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Арсенал Лондон Микель Артета Пабло Мари
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УОТФОРД АРСЕНАЛ
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