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«Арсенал» лидируют в гонке за Дэвидом

03 Марта 2022 • 13:03 Комментировать
Уотфорд
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Арсенал
6.10 4.00 1.57
06.03 17:00

По сообщению Defensa Central, английский «Арсенал» лидирует в гонке за нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом. Также канадским футболистом интересуется «Ньюкасл».

22-летний форвард забил в этом году за «Лилль» 16 голов во всех турнирах.

Тренер «Арсенала» Микель Артета пытается найти для клуба нападающего, который поможет команде пробиться в Лигу чемпионов.

По данным Athletic, Александер Исаак из «Реал Сосьедад» и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» также находятся в поле зрения «Арсенала», но, согласно сообщениям, Дэвид потенциально может стоить всего 38 миллионов фунтов стерлингов, поэтому суперзвезда из Бруклина является очень реалистичным вариантом для «Арсенала».

Кроме того, ранее сообщалось, что летом «Арсенал» может попытаться приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джонатан Дэвид
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УОТФОРД АРСЕНАЛ
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