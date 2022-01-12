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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: «Эвертон» и «Вест Хэм» выходили на связь с агентом Головина

12 Января 2022 • 20:33 Комментировать
Монако
...
Клермон
16.01 17:00

Не так давно появлялась информация, что интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину проявляют клубы из английской Премьер-лиги. Спустя некоторое время эти слухи подтвердились и в британской прессе.

Как свидетельствует издание SportWitness, представители «Вест Хэма» и «Эвертона» контактировали с агентами футболиста сборной России. Пока неизвестно, удалось ли сторонам достичь определенных договоренностей.

Правда, источник сообщает о возможных трудностях в дальнейших переговорах уже непосредственно между клубами. Отмечается, что «Монако» не горит желанием отпускать Головина и запросит за него минимум 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Эвертон Вест Хэм Александр Головин
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