Источник: «Эвертон» и «Вест Хэм» выходили на связь с агентом Головина

Не так давно появлялась информация, что интерес к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину проявляют клубы из английской Премьер-лиги. Спустя некоторое время эти слухи подтвердились и в британской прессе.

Как свидетельствует издание SportWitness, представители «Вест Хэма» и «Эвертона» контактировали с агентами футболиста сборной России. Пока неизвестно, удалось ли сторонам достичь определенных договоренностей.

Правда, источник сообщает о возможных трудностях в дальнейших переговорах уже непосредственно между клубами. Отмечается, что «Монако» не горит желанием отпускать Головина и запросит за него минимум 40 миллионов евро.