Защитник, которым интересовалась «Барселона», подпишет новый контракт с нынешним клубом

Как стало известно пару недель назад, защитник «Монако» Джибриль Сидибе попал в сферу интересов «Барселоны». Согласно различным слухам, француза рассматривали в качестве потенциальной замены Сержиньо Десту.

Однако сам Сидибе не спешит менять клубную прописку. Издание Foot Mercato на своих страницах поделился информацией о возможном продлении трудового договора игрока с «Монако».

Отмечается, что именно футболист является инициатором пролонгации. Ранее он действительно был готов покинуть команду, но смена главного тренера изменила ситуацию – ему нравится работать под руководством Филиппа Клемана.