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Бадьяшиль может сменить «Монако» на «Ньюкасл»

11 Января 2022 • 01:31 Комментировать
Монако
...
Клермон
16.01 17:00

Английский «Ньюкасл» проявляет активный интерес к защитнику «Монако» Бенуа Бадьяшилю.

На 20-летнего центрального французского защитника в АПЛ помимо «Ньюкасла» претендуют «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». При этом «сороки» первыми начали детальные переговоры с «Монако» о возможном трансфере, сообщает Daily Mail.

На авторитетном портале Transfermarkt Бенуа Бадьяшиль оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль провёл за «Монако» во всех турнирах 20 матчей и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Бенуа Бадьяшиль
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