Бадьяшиль может сменить «Монако» на «Ньюкасл»

Английский «Ньюкасл» проявляет активный интерес к защитнику «Монако» Бенуа Бадьяшилю.

На 20-летнего центрального французского защитника в АПЛ помимо «Ньюкасла» претендуют «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». При этом «сороки» первыми начали детальные переговоры с «Монако» о возможном трансфере, сообщает Daily Mail.

На авторитетном портале Transfermarkt Бенуа Бадьяшиль оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль провёл за «Монако» во всех турнирах 20 матчей и отметился одной голевой передачей.