Головин будет вынужден пропустить следующий матч «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин будет вынужден пропустить следующий матч 21-го тура чемпионата Франции в связи с повреждением мышцы ноги. Российский футболист испытывает дискомфорт, из-за чего не может тренироваться в полную силу накануне поединка с «Клермоном». Эта встреча состоится в воскресенье, 16 января. Как сообщает «Спорт-Экспресс», для полноценного возвращения в строй Головину потребуется еще неделя - ориентировочно, Головин приступит к занятиям по общему плану 19 либо 20 января.

В текущем сезоне Головин часто вынужден восстанавливаться после повреждений, из-за чего в общей сложности он провел только тринадцать матчей в чемпионате. В них он забил два гола.