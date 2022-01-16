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Чемпионат Франции. 1 лига

Потеря в «Монако» - Фабрегас выбыл из строя из-за коронавируса

16 Января 2022 • 00:16 Комментировать
Монако
...
Клермон
Через 15 ч. 14 мин.

Продолжает терять игроков «Монако» - сегодня стало известно, что из строя выбыл 34-летний полузащитник Франсеск Фабрегас. О том, что он заразился COVID-19, сообщил сам футболист в своем «Твиттере», вместе с ним заболел и его сын. Фабрегас выступает за «Монако» с 2019 года.

Также следующий матч «Монако» в рамках чемпионата пропустит Александр Головин, который еще не полностью оправился от последствий травмы. Это будет встреча с «Клермоном». В настоящий момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, борясь за попадание в зону еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сеск Фабрегас
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16.01  17:00 Лорьян ... Анже
16.01  17:00 Монако ... Клермон
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